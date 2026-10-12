Погромче и позлее: охотник рассказал, как отпугнуть медведя

Громкий крик, в том числе и мат, помогают отпугнуть медведя. Об этом РИА Новости рассказал охотник Алексей Вайсман.
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