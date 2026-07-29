AB

Andrey B-V

Если этот проект санкций наносит ущерб самим США, то его поддержка со стороны РФ просто необходима! И так же необходимо РФ, на фоне санкций США, убрать США из переговорного процесса по УкРуине. Фактически США это не нейтральное государство, а сторона конфликта, при чем сторона УкРуины. Оружие, вооружение, разведданные, спутниковая связь, программное обеспечение ВСУ, поддержка на всех уровнях и всех видов действий УкРуины против РФ от компьютерных мошенников до наведения ракет и беспилотников на объекты до Урала и за Уралом! По этому ни каких переговоров с США! А про Анкоридж можно забыть, мистер Трамп там поквакал, а потом нырнул в тину и типа ни каких договоренностей там не было! То есть был ППР (на Флоте так называют подобные мероприятия) - Посидели, Попизд...ли и разошлись.