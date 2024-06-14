Звезды КВН высмеяли беды Екатеринбурга и потроллили губернатора с мэром. Фото

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» отгремела уже традиционная «Встреча выпускников КВН». Три команды, добивавшиеся успеха в игре в разные годы, высмеяли больные для города темы (была даже отсылка к массовым отравлениям в «Жизньмарте») и постебали первых лиц.