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Соловьёв потребовал отправить юмориста Харламова на фронт

Соловьёв потребовал отправить юмориста Харламова на фронт

Телеведущий во время одного из своих прямых эфиров возмутился песней, которую спел Гарик ХарламовЖурналист Владимир Соловьёв предложил отправить юмориста Гарика Харламова в зону СВО в составе агитбригады после того, как комик в эфире одного из крупнейших телеканалов России спел песню с неоднозначными намёками.

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