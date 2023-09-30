Соловьёв потребовал отправить юмориста Харламова на фронт

Телеведущий во время одного из своих прямых эфиров возмутился песней, которую спел Гарик ХарламовЖурналист Владимир Соловьёв предложил отправить юмориста Гарика Харламова в зону СВО в составе агитбригады после того, как комик в эфире одного из крупнейших телеканалов России спел песню с неоднозначными намёками.