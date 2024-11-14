В Хабаровском крае делали и продавали мед с антибиотиками

12 ноября 2024 года Приморский филиал ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции", подведомственного Россельхознадзору, сообщил об обнаружении остатков антибиотика в партии меда весом 15 тонн.
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