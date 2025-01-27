ВСУ прикрывались мирными жителями при боях за Мариуполь — военный РФ

Группу мирных жителей направили на российские подразделения украинские нацисты во время боев за Мариуполь, 27 января рассказал боец бригады «Сомали» с позывным Дэр на премьере фильма «У края бездны», сообщает ТАСС.
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