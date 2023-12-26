Политолог о российских войсках ПВО: «Конфликт на Украине стал мощной проверкой наших возможностей»

Сегодня в России отмечается День войск противовоздушной обороны. Почему наша ПВО считается одной из лучших в мире, каким образом получилось быстро адаптировать ее к западным ракетам и какие опыт и навыки принесла нашим войскам спецоперация на Украине – об этом «ФедералПресс» рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.
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