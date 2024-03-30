Шойгу проверил предприятия ОПК в Алтайском крае

Министру обороны доложили о производстве вооружений в регионе Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале военного ведомства.
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