Академик РАН Зеленый сравнил аварию "Луны 25" с пролетом "Луны-1" в 1959 году

ТАСС/Роскосмос Медиа/Сергей Захарушкин Авария автоматической станции "Луна-25", произошедшая в прошлом году, является таким же недоразумением, как промах "Луны-1", которая в результате вычислительной ошибки в 1959 году пролетела мимо естественного спутника Земли, заявил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.
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