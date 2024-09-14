Академик РАН Зеленый сравнил аварию "Луны 25" с пролетом "Луны-1" в 1959 году

ТАСС/Роскосмос Медиа/Сергей Захарушкин Авария автоматической станции "Луна-25", произошедшая в прошлом году, является таким же недоразумением, как промах "Луны-1", которая в результате вычислительной ошибки в 1959 году пролетела мимо естественного спутника Земли, заявил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый.