БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Эти вопросы решают не спецслужбы, а те у кого они в подчинении.....Вот такая тварь з...
  • Eduard
    Вы заметили в России плохую жизнь? Везде есть недостатки не надо нам в глаза тыкать.Про американскую нищету ничего не...Вот такая тварь з...
  • Виктор Машков
    Кого наказывать Путина? Он окружил себя всей этой мразью, и видно его это устраивает.Вот такая тварь з...

Такой Украины быть не должно! Украинцы не хотят признавать ответственность за свои ошибки

Такой Украины быть не должно! Украинцы не хотят признавать ответственность за свои ошибки

Автор: Алексей Белов  Как стало известно накануне, недобитое пока Трампом Агентство США по международному развитию (USAID), поддерживавшее финансово едва ли не все существующие на Украине НКО и НПО, успело напоследок заказать исследовательской компании InMind и оплатить проведение соцопроса на тему «Украинские медиа, отношение и доверие в 2024 году».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх