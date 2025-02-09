Такой Украины быть не должно! Украинцы не хотят признавать ответственность за свои ошибки

Автор: Алексей Белов Как стало известно накануне, недобитое пока Трампом Агентство США по международному развитию (USAID), поддерживавшее финансово едва ли не все существующие на Украине НКО и НПО, успело напоследок заказать исследовательской компании InMind и оплатить проведение соцопроса на тему «Украинские медиа, отношение и доверие в 2024 году».