Культурология.рф

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Кино: Из-за чего звезда 2000-х перестала сниматься в кино и попала в психиатрическую клинику: Аманда Байнс

Кино: Из-за чего звезда 2000-х перестала сниматься в кино и попала в психиатрическую клинику: Аманда Байнс

В начале XXI века её имя гремело наряду со всеми остальными кумирами молодёжи: Бритни Спирс, Линдси Лохан и другими.

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