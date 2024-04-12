«Впала в кому, перенесла остановку сердца». Жизнь до и после укуса клеща

11 лет назад, после укуса энцефалитного клеща, жизнь Анастасии Ширяевой кардинально изменилась. С тех пор она каждый день сражается за своё здоровье и одновременно помогает людям со всей страны, ставшим, как и она, жертвами опаснейшего паразита.
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