Лидер группы "Ногу свело" не смог оспорить статус иноагента в Верховном суде

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского, в которой он требовал исключить его из этого реестра, сообщили в пресс-службе суда, не уточнив причину отказа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии