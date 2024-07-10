Сроки окончания приема документов в вузы в 2024 году: важная информация для абитуриентов Ирэн ОрлонскаяПриемная кампания в российские вузы 2024 года стартовала 20 июня, отмечая начало важного периода для абитуриентов и их семей.
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