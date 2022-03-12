Авторы футбольного симулятора UFL прекратили сотрудничество с российскими лигами и клубами

Белорусская студия Strikerz Inc закрыла офисы в России и в Украине. Подпишись на наш телеграм про игры и кино.

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