Очень много ошибок.«Спартак» провел летнюю трансферную кампанию непривычно тихо. Пока москвичи подписали всего двух игроков, потратив при этом 16 миллионов евро: 11 ушло на одного из лучших страйкров РПЛ Мирлинда Даку, еще пять — на защитника «Алавеса» Виктора Параду.