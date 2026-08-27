Очень много ошибок.«Спартак» провел летнюю трансферную кампанию непривычно тихо. Пока москвичи подписали всего двух игроков, потратив при этом 16 миллионов евро: 11 ушло на одного из лучших страйкров РПЛ Мирлинда Даку, еще пять — на защитника «Алавеса» Виктора Параду.
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