Әлмәттә яшәүче сугыш ветераны Николай Федотовны бер гасырлык юбилее белән котладылар. Бу хакта «Әлмәт таңнары» хәбәр итә.
Әлмәттә сугыш ветеранын бер гасырлык юбилее белән котладылар
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Когда-то во втором классе я в Темиртау изучала казахский язык. Который больше, чем наполовину состоит из русских букв, как и монгольский. Ну, не было у этих народов своей азбуки никогда. Так и пишут свои слова в русской транскрипции. Это всё понятно. Не понятно другое. Как это попало на русскоязычный сайт?)
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