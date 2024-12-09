Әлмәттә сугыш ветеранын бер гасырлык юбилее белән котладылар

ТГ

Татьяна Гусева

Когда-то во втором классе я в Темиртау изучала казахский язык. Который больше, чем наполовину состоит из русских букв, как и монгольский. Ну, не было у этих народов своей азбуки никогда. Так и пишут свои слова в русской транскрипции. Это всё понятно. Не понятно другое. Как это попало на русскоязычный сайт?)