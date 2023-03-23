Мировое обозрение

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Россия и Китай — Рубикон перейден

Россия и Китай — Рубикон перейден

Среди множества знаков и политических жестов, которыми сопровождался визит председателя Си Цзиньпина в Москву, я бы отметил еще один, на который мало кто обратил внимание, — это не просто первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания (что всегда считается важным политическим жестом), но и состоялся он всего через неделю после того, как Си в третий раз вступил в должность Председателя КНР.

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