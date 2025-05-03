Тем временем в Чёрном море, находясь в воздушном пространстве Румынии, ведёт разведку P-8A Poseidon ВМС США, взлетевший с авиабазы Сигонелла

Тем временем в Чёрном море, находясь в воздушном пространстве Румынии, ведёт разведку P-8A Poseidon ВМС США, взлетевший с авиабазы СигонеллаНа фоне этого сообщается о движении в направлении Крыма нескольких десятков украинских БПЛА и нахождении в Чёрном море БЭК, сообщает канал "Военный … .