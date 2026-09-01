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СахПресс

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Силовики проводят операцию по освобождению заложницы на Сахалине

Силовики проводят операцию по освобождению заложницы на Сахалине

В Южно-Сахалинске у дома № 12 на улице Физкультурной работают экстренные службы. На месте находятся полиция, сотрудники в камуфляже и масках, пожарные, спасатели МЧС и медики скорой помощи, пишет «Советский Сахалин».

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