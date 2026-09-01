Силовики проводят операцию по освобождению заложницы на Сахалине

В Южно-Сахалинске у дома № 12 на улице Физкультурной работают экстренные службы. На месте находятся полиция, сотрудники в камуфляже и масках, пожарные, спасатели МЧС и медики скорой помощи, пишет «Советский Сахалин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СЮ Уроженец Сахалина...
- П Автокрановщик с С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым