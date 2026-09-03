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Крымская газета

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Жилфонд, котельные и сети: как Крым готовится к зиме

Жилфонд, котельные и сети: как Крым готовится к зиме

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Алексей Кудинов сообщил, что по состоянию на 1 сентября готовность жилищно-коммунального хозяйства региона к предстоящему отопительному сезону составляет 79,6%.

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