ВС РФ ударили по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области

В ночь на 5 сентября российские военные нанесли удар по объектам металлургической отрасли в Днепропетровской области, которые снабжают оборонный комплекс Украины.
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