В Татарстане проведены противоэпидемические мероприятия из-за лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор провёл в Татарстане противоэпидемические мероприятия из-за лихорадки Западного Нила. Отловлены и исследованы комары, специалисты ведомства не обнаружили у них вирус лихорадки, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии