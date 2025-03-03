Генпрокуратура признала нежелательной антироссийски настроенную НКО в ЕС

Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла в список нежелательных организаций в России антироссийское объединение Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и его молодёжное крыло European Liberal Youth.
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