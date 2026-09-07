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Ким Чен Ын с дочерью приняли участие в церемонии принятия эсминца «Кан Гон»

6 сентября 2026 года в КНДР прошла церемония принятия на вооружение эсминца «Кан Гон». В мероприятии приняли участие лидер страны Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э и супруга Ли Соль Чжу.

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