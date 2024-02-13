Заместителем Сырского стал человек, сделавший «первый выстрел» в Донбассе

Замом Сырского стал сделавший «первый выстрел» в 2014-м в Донбассе Сухаревский Новым замом главкома ВСУ стал полковник Сухаревский — он в 2014 году нарушил приказ «не открывать огонь» против вооруженного отряда в ДонбассеВладимир Зеленский и Вадим Сухаревский (Фото: president.