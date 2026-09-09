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NASA ищет технологии для создания лунной базы

NASA ищет технологии для создания лунной базы

Нужны разработки по выработке электроэнергии, получению кислорода и производству необходимых материалов прямо на Луне Американское космическое агентство NASA объявило о приёме предложений по развитию технологий и инфраструктуры, необходимых для исследования Луны и создания лунной базы в районе Южного полюса.

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