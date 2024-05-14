Мадуро обвинил НАТО в построении неонацистского режима на Украине и агрессии против России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión заявил, что западные страны установили неонацистский режим на Украине, подготовили агрессию против России, но сегодня должны пойти на переговоры о мире.
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