Мадуро обвинил НАТО в построении неонацистского режима на Украине и агрессии против России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión заявил, что западные страны установили неонацистский режим на Украине, подготовили агрессию против России, но сегодня должны пойти на переговоры о мире.