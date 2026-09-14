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ТАСС

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The Nation: в Пакистане при взрыве газа на угольной шахте погибли четыре человека

The Nation: в Пакистане при взрыве газа на угольной шахте погибли четыре человека

ИСЛАМАБАД, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре шахтера погибли, пять пострадали в результате взрыва газа на угольной шахте в пакистанском городе Харнай (юго-западная провинция Белуджистан).

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