С 29 декабря по 8 января экомобили, экопункты и экоцентры Петербурга работать не будут

В праздничные дни экомобили, экопункты и экоцентры закроются. Об этом рассказали в пресс-службе городского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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