Петровка и Дмитровский переулок — новые точки притяжения на гастрономической карте Москвы

За год пересечение Большой Никитской улицы и Тверского бульвара уступило лидерство району Петровки и Дмитровского переулка Петровка и Дмитровский переулок выходят в лидеры Эксперты Сбер2В Аналитики** изучили динамику рынка общественного питания в знаковых локациях внутри Бульварного кольца Москвы в первом полугодии 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.