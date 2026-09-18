Петровка и Дмитровский переулок — новые точки притяжения на гастрономической карте Москвы

За год пересечение Большой Никитской улицы и Тверского бульвара уступило лидерство району Петровки и Дмитровского переулка Петровка и Дмитровский переулок выходят в лидеры Эксперты Сбер2В Аналитики** изучили динамику рынка общественного питания в знаковых локациях внутри Бульварного кольца Москвы в первом полугодии 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.
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