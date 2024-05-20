Кристиан Хорнер: Ферстаппен — самая настоящая «гоночная машина»

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен успешно смог совместить участие в Гран При Эмилии-Романьи с заездом в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга», где выступала команда голландского пилота.