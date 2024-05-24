Александра Бойкова побывала в слоновьем парке: «Очень любвеобильный слон решил обнять, а заодно залезть мне под шорты»

«На днях посетила слоновий парк Elephant Samui Kingdom и осталась в неимоверном восторге! Где бы я еще смогла приготовить еду для слона, посмотреть на них, покормить их и даже погладить? И все в рамках их реабилитации, ведь все животные, попавшие в данный парк, были выкуплены из цирков, вольеров или рук браконьеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии