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Александра Бойкова побывала в слоновьем парке: «Очень любвеобильный слон решил обнять, а заодно залезть мне под шорты»

Александра Бойкова побывала в слоновьем парке: «Очень любвеобильный слон решил обнять, а заодно залезть мне под шорты»

«На днях посетила слоновий парк Elephant Samui Kingdom и осталась в неимоверном восторге! Где бы я еще смогла приготовить еду для слона, посмотреть на них, покормить их и даже погладить? И все в рамках их реабилитации, ведь все животные, попавшие в данный парк, были выкуплены из цирков, вольеров или рук браконьеров.

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