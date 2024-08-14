Минобрнауки РТ назвал даты пересдачи ЕГЭ по русскому языку и математике

В сентябре 2024-го в Татарстане пройдет пересдача ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня для выпускников этого года, которые не преодолели минимальный порог по названным предметам и не получили аттестат о среднем общем образовании.
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