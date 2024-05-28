Глава РФ предупредил Польшу о последствиях вторжения на Украину: «Оттуда не уйдут»

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Россия знает, что на Украине есть западные наемники. Если Польша захочет ввести свой контингент на территорию республики, поляки оттуда не уйдут, заявил президент РФ Владимир Путин.
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