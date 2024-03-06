Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

855 подписчиков

Боевая работа расчета 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в зоне проведения СВО

Боевая работа расчета 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в зоне проведения СВО

Десантники-гранатометчики вели огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из лесопосадок, что позволяло им быть незаметными для противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх