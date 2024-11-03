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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит минимум 2 недели из-за травмы правой руки

Тяжелый форвард получил травму руки в матче Евролиги против «Виртуса» (99:90). По сообщению клуба, баскетболист пройдет повторное обследование через 2 недели.

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