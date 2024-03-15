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Politico предрекла сохранение конфликта Шольца и Макрона после встречи с Туском

Politico предрекла сохранение конфликта Шольца и Макрона после встречи с Туском

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи в Берлине 15 марта попытается разрешить разлад между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему конфликта на Украине, но его вряд ли ждет успех.

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