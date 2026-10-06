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Газета.ру

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Роман Товстик заявил, что переживает за психологическое состояние дочери Алисы

Роман Товстик заявил, что переживает за психологическое состояние дочери Алисы

Бизнесмен Роман Товстик выразил беспокойство по поводу психологического состояния десятилетней дочери Алисы, так как она продолжает проживать с мамой.

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