Поражение украинской армии настолько очевидно, что зарубежные наёмники не могут уже этого скрывать.Канадские наёмники вынуждены признать неминуемое поражение Вооружённых сил Украины, потерю интереса Запада к русско-украинскому конфликту и “горькую реальность”, в которой они оказались.