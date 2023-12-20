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Globe and Mail: канадские наемники признали, что Украина проигрывает в конфликте

Globe and Mail: канадские наемники признали, что Украина проигрывает в конфликте

Поражение украинской армии настолько очевидно, что зарубежные наёмники не могут уже этого скрывать.Канадские наёмники вынуждены признать неминуемое поражение Вооружённых сил Украины, потерю интереса Запада к русско-украинскому конфликту и “горькую реальность”, в которой они оказались.

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