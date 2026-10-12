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Аргументы и Факты

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Советник Трампа заявил, что Зеленский вредит Трампу и американскому народу

Советник Трампа заявил, что Зеленский вредит Трампу и американскому народу

Политический консультант и советник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевиц заявил, что действия Владимира Зеленского наносят ущерб американскому лидеру и гражданам Соединенных Штатов.

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