Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий банкам, страховым и микрофинансовым организациям, а также ряду других участников финансового рынка поручать сторонним организациям обработку информации ограниченного доступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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