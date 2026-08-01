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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеа впервые вышел в финал ATP и дебютирует в топ-100. На прошлой неделе он потратил четыре дня на перелеты и опоздал на «Челленджер»

127-я ракетка мира Артур Жеа в полуфинале в Лос-Кабос обыграл Колмена Вонга – 7:6(7), 6:3.  Француз впервые вышел в финал ATP и за счет этого результата дебютирует в топ-100.

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