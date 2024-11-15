Адмирал Моисеев: в состав Каспийской флотилии войдут корабли с новым вооружением

В боевой состав Каспийской флотилии войдут корабли с новой системой вооружения. Об этом в поздравительной телеграмме с Днем Каспийской флотилии рассказал главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, его слова привело РИА «Новости».
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