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Собянин рассказал о внедрении ИИ на московских промпредприятиях

Собянин рассказал о внедрении ИИ на московских промпредприятиях

РИА Новости/Максим Блинов Технологии искусственного интеллекта активно внедряются на московских промышленных предприятиях, помогая автоматизировать внутренние процессы, разрабатывать новую продукцию и повышать безопасность производства.

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