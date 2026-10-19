Во Франции более 2 тыс. торговых точек были разграблены или разгромлены 17-18 октября в ходе беспорядков, последовавших за протестами.
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