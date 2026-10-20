Город получил паспорт готовности от Ростехнадзора после замены более восьми километров теплосетей и ремонта 26 единиц котельного оборудования, а подача тепла в жилые дома начнётся по заявкам управляющих компаний или при устойчивом похолодании ниже +8 градусов.