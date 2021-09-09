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Артиллеристы Амурского общевойскового объединения ВВО нанесли удар «Градами» по условному противнику

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения ВВО нанесли удар «Градами» по условному противнику

Стрельбы проведены в рамках полевого выхода артиллерийских подразделений Амурского объединения Восточного военного округа.

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