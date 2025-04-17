БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Маргарита Симоньян: «Люди, которые бросаются спасать детей, выполняя свой долг, не должны сидеть в тюрьме»

Маргарита Симоньян: «Люди, которые бросаются спасать детей, выполняя свой долг, не должны сидеть в тюрьме»

Суд смягчил наказание 70-летнему пенсионеру, который, остановив пьяного дебошира, угодил за решетку Юрий Енцов На фото: во время нападения на детский лагерь.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ! судь - тоже чиновники и часто они - быдло.
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46 мин.
Владимир Алтайцев
Разве  можно  ждать  справедливости  от  судов  РФ? Разве  что  в кино.
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26 мин.
Леонид Никитин
Все и в МВД и в судах только себя прикрывают, честные и законопослушные граждане всегда по угрозой. В редких случаях поднимается волна общественного возмущения и реагирует Бастрыкин, но он один на всю страну, президент у нас тоже один, а безразличных чиновников и служак всех рангов миллионы, как от них защититься!
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15 мин.
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