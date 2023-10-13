В конгрессе США призвали укрепить ядерный потенциал для сдерживания России и КНР

В конгрессе США призвали укрепить ядерный потенциал для сдерживания России и Китая. Как следует из доклада межпартийной комиссии конгресса, в данный момент ядерные силы Штатов плохо подготовлены к возможному конфликту с Россией и Китаем.
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